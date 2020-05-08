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Общество

О некачественной уборке подъездов псковичи могут сообщить на горячую линию

Фото Дарьи Хватковой

По телефону горячей линии псковичи могут сообщить о некачественной уборке подъездов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

О неисполнении управляющими организациями правил по уборке мест общего пользования многоквартирных домов псковичи могут сообщать по телефону 299-005. От местных жителей в адрес городских властей продолжают поступать жалобы на управляющие компании, связанные с неисполнением указа губернатора.

Чаще всего жители Пскова жалуются на отсутствие влажной уборки с применением дезинфицирующих средств.

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