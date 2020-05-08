О некачественной уборке подъездов псковичи могут сообщить на горячую линию

11:09, 08 мая 2020, ПАИ

По телефону горячей линии псковичи могут сообщить о некачественной уборке подъездов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

О неисполнении управляющими организациями правил по уборке мест общего пользования многоквартирных домов псковичи могут сообщать по телефону 299-005. От местных жителей в адрес городских властей продолжают поступать жалобы на управляющие компании, связанные с неисполнением указа губернатора.

Чаще всего жители Пскова жалуются на отсутствие влажной уборки с применением дезинфицирующих средств.