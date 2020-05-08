Более 7 тысяч долларов пожертвовали австрийские благотворили для детей из нуждающихся семей Псковской области

11:19, 08 мая 2020, ПАИ

Австрийские благотворители поддержали детей из нуждающихся семей Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском областном отделении Российского детского фонда.

Давний партнёр Псковского областного отделения Российского детского фонда, президент австрийской благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» Паскаль Вайер направила более 7 тысяч евро на продуктовые наборы и товары гигиены для детей из нуждающихся семей региона.

В начале мая Паскаль Вайер открыла сбор средств на сайте ассоциации в пользу бедных семей Псковской области. За первые сутки было перечислено свыше 4 тысяч евро.

«Пандемия COVID-19 затрагивает всех нас, и на карту поставлены наши жизни. Пандемия не знает границ. В такой критической глобальной ситуации помощь друг другу является главным приоритетом. Я так счастлива и благодарна, что многие европейцы откликнулись на мой призыв о помощи» - отметила Паскаль Вайер.

На собранные средства были закуплены продукты длительного хранения, а также товары гигиены. Сформированные наборы уже получили нуждающиеся семьи из Опочецкого, Красногородского, Порховского и Пушкиногорского районов. В их число вошли семьи воспитанников интернатных учреждений.

Напомним, что ассоциация «Маленькие сердца» уже более 10 лет оказывает помощь нуждающимся детям Псковской области. Среди подопечных Паскаль Вайер воспитанники детских интернатных учреждений и дети из нуждающихся семей.