Спикер Псковского областного Собрания депутатов напомнил, что ограничительные меры вводятся по рекомендациям инфекционистов

11:29, 08 мая 2020, ПАИ

О снятии ограничительных мер в Псковской области рассказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов 8 мая в эфире проекта ПАИ-live.

«При принятии любого решения нужно осознавать меру ответственности», - отметил Александр Котов, добавив, что во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом учитываются мнения специалистов. – В конечном итоге ограничения вводятся губернатором, он их подписывает».

По словам Александра Котова, он видит комментарии людей, которые заболели коронавирусом.

«Они призывают псковичей соблюдать ограничительные меры», - отметил спикер облсобрания.

Также Александр Котов отметил, что при снятии ограничений необходимо искать здоровый баланс, чтобы не загубить региональную экономику.

«Необходимо также создать меры для обеспечения безопасности и здоровья людей, - отметил спикер. – Важно не допустить серьёзного роста заболевания, иначе здравоохранение не справится. Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что с вирусом быстро разберёмся.