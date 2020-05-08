Михаил Ведерников: Мы с этим вирусом быстро разберёмся

10:31, 08 мая 2020, ПАИ

«Я думаю, мы с этим вирусом быстро разберёмся», – предположил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на вопросы псковичей в своём Instagram

«Коронавирус – это объективная реальность, в которой мы вынуждены сегодня находиться, жить, работать, соблюдать ограничительные меры, – отметил он. – Наши медики делают всё возможное. Мы со своей стороны делаем всё возможное. Это не власть придумала этот вирус. Нам тоже очень обидно, потому что многие вещи, которые мы делали в течение последних двух лет, замедлились, какие-то процессы просто остановились».

Михаил Ведерников согласился с тем, что всем хочется максимально быстро вернуться к привычному и любимому образу жизни. «Но всё будет зависеть в том числе и от сознательности. Давайте вместе немножко потерпим», – добавил губернатор.

По состоянию на 7 мая в Псковской области коронавирусом заразилось 270 человек.