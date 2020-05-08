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Общество

Делать для бизнеса всё возможное пообещал псковский парламентарий

В этой ситуации с коронавирусной пандемией сложно приходится всем: и индивидуальным предпринимателям, и обычным людям, страдает и бюджет. «Все прекрасно понимают, что без потерь из этой ситуации не выйдет никто», - отметил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в прямом эфире ПАИ-live 8 мая.

«Мы стараемся помочь тем, кто оказался в самой трудной ситуации, есть перечень более пострадавших отраслей, выделяются деньги из федерального бюджета. Рассчитываем на то, что не только своими финансовыми возможностями будем решать свою проблему, но и федеральный центр окажет нам помощь. Будем делать всё возможное, что в наших силах», - продолжил Александр Котов.

По словам гостя эфира,  главная задача сейчас заключается в том, чтобы сохранить возможности бюджета по выполнению социальных обязательств, но также прорабатывается вопрос о том, чтобы оказать помощь индивидуальным предпринимателям, малым и средним предприятиям, чтобы в последующем экономика работала.

«О том, что будут выпадающие доходы, и достаточно серьёзных размеров, мы понимаем уже сейчас, как справиться - есть по этому поводу определённые предложения», - заметил он.

Также  Александр Котов  рассказал о снятии ограничительных мер в Псковской области.

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