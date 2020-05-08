Депутат Псковского облсобрания возложил цветы к братскому захоронению в Локнянском районе

14:02, 08 мая 2020, ПАИ

К братскому захоронению в Локнянском районе цветы возложил депутат Алексей Блинов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском областном Собрании депутатов.

Депутат Псковского областного Собрания Алексей Блинов 8 мая возложил цветы к братскому воинскому захоронению в деревне Заклюка Локнянского района.

«Мы поделили все воинские захоронения Локнянского района и в 10 часов утра возложили к памятникам цветы. В каждой группе было по 2-3 человека. Я поехал в деревню Заклюка. Это братское захоронение появилось осенью 2017 года, я был на его открытии, каждый год здесь находят покой десятки поднятых во время вахты памяти бойцов», - рассказал Алексей Блинов.

По словам депутата, вне зависимости от эпидемической ситуации в стране и регионе память о погибших бойцах и мирных жителях остаётся в сердцах переживших войну ветеранов, жителей оккупированных территорий, их родных.

Братское воинское захоронение в деревне Заклюка было создано и благоустроено на средства администрации Самолуковской волости, меценатов Локнянского района и поискового отряда «Память».