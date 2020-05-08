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Политика

Глава МИД ФРГ заявил, что только Германия виновна в развязывании Второй мировой войны

Только одна Германия несет ответственность за развязывание Второй мировой войны, а тот, кто пытается представить другие народы в качестве преступников, переписывает историю и вносит раскол в Европе. Как сообщает ТАСС, такую статью выпустили глава МИД ФРГ Хайко Мааса и немецкий историк, профессор Андреас Виршинг и опубликовали в издании «Der Spiegel» по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны.

 «Немцы заплатили цену за то, что позволили осуществиться 30 января 1933 года (назначение Адольфа Гитлера рейхсканцлером - прим. ТАСС) и не смогли освободиться от национал-социализма собственными силами», - говорится в статье.

Маас и Виршинг призвали осторожно обращаться с историей и напомнили, что в большинстве бывших республик СССР и странах западной коалиции в день годовщины окончания войны проходят торжества и военные парады, в то время как в Польше, странах Балтии и некоторых других государствах Европы его встречают со смешанными эмоциями.

Они отметили, что как раз Германия, учитывая ее прошлое, должна ясно высказывать свое мнение, когда жертв превращают в агрессоров и преступников. «Постоянно предпринимаемая в последние месяцы попытка таким бесстыдным образом переписать историю требует от нас ясной позиции, которая, собственно говоря, вообще не нужна в свете непреложного исторического факта - только одна Германия нападением на Польшу развязала Вторую мировую войну», - подчеркнули Маас и Виршинг.

«И только одна Германия несет ответственность за преступления Холокоста. Тот, кто питает сомнения в этом и представляет другие народы в роли преступников, тот поступает несправедливо по отношению к жертвам, тот использует историю в своих корыстных целях и вносит раскол в Европе», - подчеркивается в статье. «Тот, кто пытается поставить точку под этой частью германской истории, тот не только глумится над жертвами, но и лишает германскую политику доверия», - отметили авторы статьи.

9 Мая песню «День Победы» споют на 60 языках во многих странах. Война унесла жизни людей из самых разных стран. Поэтому объединиться всем вместе  и спеть песню в честь Победы - прекрасная и трогательная акция. Организаторы акции «День Победы» на разных языках» впервые собрали более ста переводов песни.

 

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