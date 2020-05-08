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Общество

Елена Полонская дала старт акции «Сад памяти» в Пскове

Накануне Дня Победы глава Пскова Елена Полонская на собственном участке вместе с детьми высадила несколько вишен и яблонь, дав старт акции «Сад памяти». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Конечно, мы планировали провести массовые акции вместе с депутатами, общественниками, избирателями, - сказала Елена Полонская, - это прекрасная акция - посадить деревья в память о погибших, но в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции проведение мероприятий предварительно перенесено с конца апреля на конец мая». Глава города призвала псковичей присоединиться к акции, пока высаживая деревья возле собственных домов и на садовых участках.

У детсада «Кораблик» (между домом №26 по улице Коммунальной и домами №31, 33 по Рижскому проспекту) уже начались подготовительные работы к будущему мероприятию - завезено 54 куба плодородного грунта для подготовки почвы к высадке деревьев.

Помимо это, выбраны территории, где также начинаются подготовительные работы для высадок:

- зеленая зона между детскими садами МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №48 «Лучик» (улица Западная, 4а), МБДОУ №50 «Красная Шапочка» (улица Западная, 2б) и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 им. Л. И. Малякова» (улица Печорская, 3);

- возле МБУ ДО «Детская музыкальная школа №5» (улица Коммунальная, 48);

- напротив ТК «Акваполис» в границах чётной стороны улицы Кузбасской Дивизии от Восточного проезда до ТК «ПИК 60»;

- территория на пустыре, на пересечении Инженерной и Труда за круговым движением.

Также на рассмотрение взята территория возле кругового движения напротив гипермаркета «Лента» на Рижском проспекте.

Жители города могут выступить с предложением, где, по их мнению, уместно организовать посадку деревьев. Свои варианты можно высылать на почту pressa@pskovgorod.ru с пометкой «Сад памяти».

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