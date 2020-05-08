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Общество

Губернатор снял с должности главврача станции скорой помощи в Пскове за невыполнение поручений

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 8 мая, вновь приехал на станцию скорой помощи, чтобы проверить выполнение своих поручений, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор остался недоволен работой диспетчерской, так как ни одно поручение до конца выполнено не было. 

«В прошлый раз, когда я сюда приезжал, тоже были поручения. Мы втроем с Мариной Валерьевной и Станиславом Сергеевичем за неделю сделали то, что вы не сделали за полгода. У вас с последнего моего сюда приезда стояло две задачи: полностью укомплектовать штат, мы все для этого сделали, и запустить полноценно здесь диспетчерскую. Ни одно мое поручение полностью не выполнено. Вы вообще ознакомились с моим поручением? Их надо выполнять», - сказал Михаил Ведерников.

Глава региона обратился к председателю комитета по здравоохранению Псковской области Марине Гаращенко и попросил найти «менее ответственную должность» для главврача скорой помощи Михаила Мартынова, а после праздников дать «предложения по человеку, который будет здесь работать».

Напомним, 17 апреля губернатор уже проверял работу диспетчерской скорой помощи – она работала на пределе возможностей, вызовы от горожан принимали всего четыре человека. Сотрудники службы сообщили губернатору Михаилу Ведерникову, что им не хватает как минимум ещё одного сотрудника. 

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