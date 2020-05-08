582 псковских предпринимателя попросили субсидии на зарплаты сотрудникам

16:49, 08 мая 2020, ПАИ

582 заявления на получение субсидий направили организации и индивидуальные предприниматели Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной налоговой службы.

Всего на получение субсидий в регионе могут потенциально претендовать 6,5 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства.

Претендовать на субсидию предприниматели могут при следующих условиях:

- заявитель должен быть включён в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 года;

- отрасль, в которой ведется деятельность заявителя, относится к отраслям, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434;

- заявитель не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства и не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;

- заявитель по состоянию на 1 марта не имеет задолженности по налогам, страховым взносам, в совокупности превышающей более 3 тысяч рублей;

- количество работников заявителя в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90% от количества работников в марте 2020 года.

Размер субсидии рассчитывается исходя из количества работников в марте, умноженного на 12 130 рублей (МРОТ).

Узнать о ходе рассмотрения заявления можно через личный кабинет налогоплательщика или уточнить по единому телефонному номеру налоговой службы 8-800-222-22-22.