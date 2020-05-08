0
19:00
«Живой концерт» песен военных лет покажет ПАИ 9 мая
18:42
Михаил Ведерников поздравил «Псковскую правду» с 75-летием традиционной эстафеты
18:16
Спортивный флешмоб в рамках онлайн-эстафеты «Псковской правды» покажет ПАИ в прямом эфире
17:50
Волонтёров в летнюю археологическую школу набирают в Псковской области
17:48
«Никто не забыт, ничто не забыто!»: псковичка рассказала о подвигах дедушки-красноармейца
17:38
Псковичка рассказала о своей тёте, которая в 16 лет водила трёхтонку в блокадном Ленинграде
17:22
Фотографии возведения монумента Александру Матросову в Локнянском районе опубликовал госархив
Еще новости
Общество

582 псковских предпринимателя попросили субсидии на зарплаты сотрудникам

582 заявления на получение субсидий направили организации и индивидуальные предприниматели Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной налоговой службы.

Всего на получение субсидий в регионе могут потенциально претендовать 6,5 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства.

Претендовать на субсидию предприниматели могут при следующих условиях:

- заявитель должен быть включён в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 года;

- отрасль, в которой ведется деятельность заявителя, относится к отраслям, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434;

- заявитель не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства и не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;

- заявитель по состоянию на 1 марта не имеет задолженности по налогам, страховым взносам, в совокупности превышающей более 3 тысяч рублей;

- количество работников заявителя в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90% от количества работников в марте 2020 года.

Размер субсидии рассчитывается исходя из количества работников в марте, умноженного на 12 130 рублей (МРОТ).

Узнать о ходе рассмотрения заявления можно через личный кабинет налогоплательщика или уточнить по единому телефонному номеру налоговой службы 8-800-222-22-22.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Официально: третий случай заражения COVID-19 в Новосокольниках не связан с работниками из Киргизии Доктор Комаровский рассказал, как избежать пневмонии при коронавирусе 22 тест-системы на коронавирус разработали в России Роспотребнадзор ответил на актуальные вопросы про коронавирус Жара в +30 градусов и солнечные лучи снижают активность коронавируса 582 псковских предпринимателя попросили субсидии на зарплаты сотрудникам Диспетчерскую псковской скорой помощи оснастили новым оборудованием Сотрудникам псковской скорой помощи выплатили повышенную зарплату Установленные из-за коронавируса правила поведения будут действовать в России до появления вакцины 40% читателей ПАИ не стали бы делать прививку от COVID-19
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Михаил Ведерников поздравил «Псковскую правду» с 75-летием традиционной эстафеты
08 мая 2020
Михаил Ведерников поздравил «Псковскую правду» с 75-летием традиционной эстафеты
Спортивный флешмоб в рамках онлайн-эстафеты «Псковской правды» покажет ПАИ в прямом эфире
08 мая 2020
Спортивный флешмоб в рамках онлайн-эстафеты «Псковской правды» покажет ПАИ в прямом эфире
Волонтёров в летнюю археологическую школу набирают в Псковской области
08 мая 2020
Волонтёров в летнюю археологическую школу набирают в Псковской области
«Никто не забыт, ничто не забыто!»: псковичка рассказала о подвигах дедушки-красноармейца
08 мая 2020
«Никто не забыт, ничто не забыто!»: псковичка рассказала о подвигах дедушки-красноармейца
Псковичка рассказала о своей тёте, которая в 16 лет водила трёхтонку в блокадном Ленинграде
08 мая 2020
Псковичка рассказала о своей тёте, которая в 16 лет водила трёхтонку в блокадном Ленинграде
Фотографии возведения монумента Александру Матросову в Локнянском районе опубликовал госархив
08 мая 2020
Фотографии возведения монумента Александру Матросову в Локнянском районе опубликовал госархив
Губернатор снял с должности главврача станции скорой помощи в Пскове за невыполнение поручений
08 мая 2020
Губернатор снял с должности главврача станции скорой помощи в Пскове за невыполнение поручений
Диспетчерскую псковской скорой помощи оснастили новым оборудованием
08 мая 2020
Диспетчерскую псковской скорой помощи оснастили новым оборудованием

Идет загрузка...