Псковичка рассказала о своей тёте, которая в 16 лет водила трёхтонку в блокадном Ленинграде

17:38, 08 мая 2020, ПАИ

Елена Жгун, менеджер регионального отделения Сбербанка, стала участником онлайн-эстафеты «Псковской правды». Псковичка рассказала о своей тёте, которая пережила блокаду Ленинграда.

«Наша Верушка! В 16 она водила трехтонку ЗИС-5 в блокадном Ленинграде, получала 250 граммов хлеба, в 15 поймала диверсанта, сдала командованию», - рассказала о своей тёте менеджер управления маркетинга и коммуникаций ПАО Сбербанк Елена Жгун.

Псковичка поведала и о том, как сейчас живет её тётушка Вера: «А сейчас ей 93, она болеет за «Зенит», смотрит все футбольные матчи. Гостей встречает дома, на Невском, в белой блузе, наготовлено... всего! У нее всегда маникюр и педикюр».

«Вот какие люди подарили нам Победу! Будем же их достойны! Будем желать всем добра, быть щедрыми, красивыми и поэтому долго жить!» - отметила Елена Жгун.

В «Псковской правде» напомнили, что поддержать эстафету, посвященную 75-летию Победы, можно и командой: для этого члены одного коллектива должны разместить фотографии и добавить корпоративный хештег к основным.

Команда Псковского отделения Сбербанка ежегодно принимает участие в Эстафете Победы и в этом году постаралась, чтобы традиция, которой уже 75 лет, не была нарушена.

В этом году эстафета «Псковской правды» проходит в онлайн-формате. Для участия необходимо до 9 мая разместить в социальных сетях фотографии и истории своих близких: ветеранов, тружеников тыла, детей войны.

В пост нужно добавить хештеги #РодинаЗнамениПобеды и #ЭстафетаПП, передать эстафету трём своим друзьям.

Официальные партнёры эстафеты «Псковской правды»: Псковское отделение ПАО Сбербанк и ПАО «Ростелеком».