День Победы: программа праздничных мероприятий 9 Мая
День Победы в этом году празднуется с ограничениями в связи с распространением коронавирусной инфекции. Тем не менее с соблюдением необходимых мер и с минимальным количеством участников во всех муниципалитетах Псковской области будут возложены гирлянды славы и цветы к памятникам, посвящённым Великой Отечественной войне. А большинство мероприятий, включая флешмобы и акции, пройдут в онлайн-формате.
Текстовая версия программы праздничных мероприятий здесь>>>.