Стала известна программа празднования Дня Победы в Псковской области с 8 по 10 мая

14:25, 08 мая 2020, ПАИ

Рассказываем, когда и где смотреть поздравления президента Владимира Путина и губернатора Михаила Ведерникова, когда пройдет минута молчания и во сколько начинать петь «День Победы» одновременно со всей страной.

8 мая

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, 8 мая, во Всероссийский день памяти и примирения, в Псковской области в онлайн-формате пройдут тематические патриотические акции. Жители области могут поучаствовать в разных онлайн-проектах: «Бессмертный полк — онлайн», «Судьба солдата — онлайн», «Окна Победы», онлайн-эстафета газеты «Псковская правда» в социальных сетях, «Георгиевская ленточка».

На региональном телеканале «Россия 1» в 09:00 - 09:30, 14:30 - 14:50 и 21:05 - 21:20 будут идти репортажи о ветеранах Великой Отечественной войны, освобождении области, онлайн-акциях ко Дню Победы и транслироваться праздничные мероприятия. На региональном телеканале «Россия 24» в 08:00 - 08:30, 17:30 - 18:00 и 21:00 - 21:30 также покажут репортажи о ветеранах, тематические программы, посвященные ветеранам Великой Отечественной войны, - «Победители», фильм «Оккупированный город».

9 мая

Основные памятные мероприятия пройдут 9 мая. Во всех муниципалитетах будут торжественно возложены гирлянды славы и цветы к памятникам, посвященным Великой Отечественной войне. Они пройдут с минимальным числом участников и обязательным соблюдением всех ограничительных мер.

Псковичи смогут продолжить участие в федеральных флешмобах и акциях в социальных сетях: «Бессмертный полк дома», «Памяти героев», флешмоб «Я Знаменосец Победы» или спеть и послушать песню «День Победы» на 60 языках - полный список акций можно посмотреть здесь.

10:00 - обращение Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Объявление минуты молчания. Многочасовой Всероссийский телемарафон чествования ветеранов на федеральных телеканалах.

10:00 - праздничные мероприятия в закрытом формате пройдут на территории 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Пскове, на полигоне.

10:45 - 11:00 – в честь Великой Победы в храмах и монастырях Псковской области прозвучит праздничный колокольный звон. Также в память о погибших защитниках Отечества в храмах будут служить заупокойные литии без участия прихожан.

11:00 - 18:00 – в Пскове пройдет акция «Музыкальное поздравление». По улицам города будут ездить грузовые автомобили с музыкальным оборудованием, чтобы исполнить под окнами ветеранов песни военных лет.

13:00 - 14:00 - на телеканале ГТРК «Псков» пройдет поздравление губернатора области Михаила Ведерникова, видеотрансляция праздничных мероприятий в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, ретроспектива и онлайн-трансляция акции «Бессмертный полк», фильм «Полёт со Знаменем Победы».

19:00 - минута молчания.

19:01 - Акция #ПоемДеньПобеды. В это время все будут выходить на балконы и к окнам, чтобы всей страной спеть песню «День Победы». К акции присоединятся псковские артисты и музыканты.

20:50 - 21:00 - поздравление Михаила Ведерникова, репортаж о праздновании Дня Победы на региональном телеканале «Россия 1».

21:00 - 22:00 - живой концерт военных песен проекта губернатора Псковской области и кавер-группы «Красивая», ретроспектива парадов Победы прошлых лет на медиаресурсах ГТРК «Псков».

21:50 - Всероссийская акция «Фонарики Победы» - все желающие зажгут фонари в окнах домов.

Также ГКЦ Пскова подготовил праздничную онлайн-трансляцию концерта «Под салютом Великой Победы». В программе задействованы ансамбль «Сказ», «Артмастер», Псковский цирк, военный оркестр 2-й отдельной ордена Жукова бригады специального назначения.

Праздничный салют 9 мая в Пскове не состоится.

10 мая

08:00 - 08:35 - Вести. Воскресенье - репортажи о праздновании Дня Победы на региональном телеканале «Россия 1».

13:00 - 14:00 - Ретроспектива парадов Победы прошлых лет, фильм «Война за стеклом», песни Победы на региональном телеканале «Россия 24».

Как ранее сообщал губернатор Михаил Ведерников, основное празднование Дня Победы в Псковской области состоится после эпидемии.