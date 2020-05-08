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Общество

Стала известна программа празднования Дня Победы в Псковской области с 8 по 10 мая

Рассказываем, когда и где смотреть поздравления президента Владимира Путина и губернатора Михаила Ведерникова, когда пройдет минута молчания и во сколько начинать петь   «День Победы» одновременно со всей страной.

8 мая

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, 8 мая, во Всероссийский день памяти и примирения, в Псковской области в онлайн-формате пройдут тематические патриотические акции. Жители области могут поучаствовать в разных онлайн-проектах: «Бессмертный полк — онлайн», «Судьба солдата — онлайн», «Окна Победы», онлайн-эстафета газеты «Псковская правда» в социальных сетях, «Георгиевская ленточка». 

На региональном телеканале «Россия 1» в 09:00 - 09:30, 14:30 - 14:50 и 21:05 - 21:20 будут идти репортажи о ветеранах Великой Отечественной войны, освобождении области, онлайн-акциях ко Дню Победы и транслироваться праздничные мероприятия. На региональном  телеканале «Россия 24» в 08:00 - 08:30, 17:30 - 18:00 и  21:00 - 21:30 также покажут репортажи о ветеранах, тематические программы, посвященные ветеранам Великой Отечественной войны, - «Победители», фильм «Оккупированный город».

Псковичи украшают «Окна Победы» в своих домах и квартирах. Фото: пресс-служба администрации города Пскова.

9 мая

Основные памятные мероприятия пройдут 9 мая. Во  всех муниципалитетах будут торжественно возложены гирлянды славы и цветы к памятникам, посвященным Великой Отечественной войне. Они пройдут с минимальным числом участников и обязательным соблюдением всех ограничительных мер.

Псковичи смогут продолжить участие в федеральных флешмобах и акциях в социальных сетях: «Бессмертный полк дома», «Памяти героев», флешмоб «Я Знаменосец Победы» или спеть и послушать песню «День Победы» на 60 языках - полный список акций можно посмотреть здесь.

Возложение гирлянд и цветов к памятникам, посвященным Великой Отечественной войне, пройдут с соблюдением всех ограничительных мер.

10:00 - обращение Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Объявление минуты молчания. Многочасовой Всероссийский телемарафон чествования ветеранов на федеральных телеканалах.

10:00  - праздничные мероприятия в закрытом формате пройдут  на территории 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Пскове, на полигоне.

10:45 - 11:00 – в честь Великой Победы в храмах и монастырях Псковской области прозвучит праздничный колокольный звон. Также в  память о погибших защитниках Отечества в  храмах будут служить заупокойные литии без участия прихожан.

11:00 - 18:00 – в Пскове пройдет акция «Музыкальное поздравление». По улицам города будут ездить  грузовые автомобили с музыкальным оборудованием, чтобы исполнить под окнами ветеранов песни военных лет.

13:00 - 14:00 -  на телеканале ГТРК «Псков» пройдет поздравление губернатора области Михаила Ведерникова,  видеотрансляция праздничных мероприятий в  76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии,  ретроспектива и онлайн-трансляция акции «Бессмертный полк», фильм «Полёт со Знаменем Победы».

19:00 - минута молчания.

19:01 - Акция #ПоемДеньПобеды. В это время все будут выходить на балконы и к окнам, чтобы  всей страной спеть песню «День Победы». К акции присоединятся псковские артисты и музыканты.

20:50 - 21:00 - поздравление Михаила Ведерникова, репортаж о праздновании Дня Победы на  региональном  телеканале «Россия 1».

21:00 - 22:00 - живой концерт военных песен проекта губернатора Псковской области и кавер-группы «Красивая», ретроспектива парадов Победы прошлых лет на медиаресурсах ГТРК «Псков».

21:50 - Всероссийская акция «Фонарики Победы» - все желающие зажгут фонари в окнах домов.

Также ГКЦ Пскова подготовил праздничную онлайн-трансляцию концерта «Под салютом Великой Победы». В программе задействованы ансамбль «Сказ», «Артмастер», Псковский цирк, военный оркестр 2-й отдельной ордена Жукова бригады специального назначения. 

Праздничные мероприятия в закрытом формате пройдут на территории 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Пскове, на полигоне. Фото: Андрей Степанов.

Праздничный салют 9 мая в Пскове не состоится.

10 мая

08:00 - 08:35 - Вести. Воскресенье  -  репортажи о праздновании  Дня Победы на региональном телеканале «Россия 1».

13:00 - 14:00 - Ретроспектива парадов Победы прошлых лет, фильм «Война за стеклом», песни Победы  на региональном  телеканале «Россия 24».

Как ранее сообщал губернатор Михаил Ведерников, основное празднование Дня Победы в Псковской области состоится после эпидемии.

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