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Общество

Видео: Минобороны организовало пролёт вертолётов над Псковом

«75-летие Победы мы встречаем без парада Победы, без массовых мероприятий, без авиационных шоу. Однако пролёт вертолётов командование военным округом решило организовать – аналогичные акции Минобороны проводит во многих регионах страны», – рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.

Фото Дарьи Хватковой

«Чтобы его могли увидеть все желающие (и при этом никто не выходил из дома), мы договорились, что пролёт заснимут наши коллеги из ГТРК «Псков». Сегодня вечером и завтра утром можно будет увидеть видео, которое было заснято с бортов вертолётов в честь Дня Победы. Это то малое, что мы можем себе позволить в существующих ограничениях», – добавил губернатор.

С праздничной программой можно ознакомиться здесь>>>.

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