Видео: Минобороны организовало пролёт вертолётов над Псковом

13:54, 09 мая 2020, ПАИ

«75-летие Победы мы встречаем без парада Победы, без массовых мероприятий, без авиационных шоу. Однако пролёт вертолётов командование военным округом решило организовать – аналогичные акции Минобороны проводит во многих регионах страны», – рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.

«Чтобы его могли увидеть все желающие (и при этом никто не выходил из дома), мы договорились, что пролёт заснимут наши коллеги из ГТРК «Псков». Сегодня вечером и завтра утром можно будет увидеть видео, которое было заснято с бортов вертолётов в честь Дня Победы. Это то малое, что мы можем себе позволить в существующих ограничениях», – добавил губернатор.

С праздничной программой можно ознакомиться здесь>>>.