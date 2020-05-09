Елена Бибикова поздравила жителей Псковской области с 75-летием Победы

14:34, 09 мая 2020, ПАИ

Член Совета Федерации ФС РФ от Псковской области Елена Бибикова поздравила жителей региона с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковскому агентству информации в аппарате сенатора.

«Для каждого из нас День Победы поистине самый дорогой и святой праздник, – отметила Елена Бибикова. – В каждой семье живы воспоминания о страшных военных днях, сохранившиеся в рассказах героев, в семейных историях, в фотографиях и письмах».

«С особой теплотой и сердечностью обращаюсь к нашим дорогим ветеранам, ко всем пережившим годы войны! В этот великий праздник каждый из нас мысленно рядом с вами. И пусть пока и на расстоянии, мы крепко обнимаем вас, благодарим и преклоняемся перед вами. Земной вам поклон за беспримерный подвиг в кровопролитных сражениях, за героический труд в тылу!» – продолжила сенатор.

Елена Бибикова подчеркнула, что память о великих свершениях погибших в годы войны и вера в безграничные силы народа «навсегда в наших сердцах».

«Новые вызовы нашего времени поставили нас в новые, непредвиденные обстоятельства. Но, вдохновляемые героическим примером наших отцов, дедов и прадедов, мы преодолеем любые испытания. Станем сильнее, крепче, сплочённее», – сказала она.

«Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны! Примите искренние поздравления с Днём Победы, пожелания крепкого здоровья, благополучия и долголетия! Всем жителям Псковской области от всей души желаю крепости сил, веры в лучшее, успехов в добрых начинаниях, мирного неба и процветания!» – добавила Елена Бибикова.

9 Мая в Пскове на плацу 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой десантно-штурмовой дивизии ВДВ в Пскове в закрытом формате прошёл торжественный митинг.