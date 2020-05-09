Публикуем видео торжественного митинга на плацу 76-й дивизии в Пскове
На строевом плацу 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой десантно-штурмовой дивизии ВДВ в Пскове в закрытом формате прошёл торжественный митинг, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Мероприятие прошло с вознесением Знамени Победы, флага России и флага ВДВ. Также военнослужащим зачитали праздничный приказ министра обороны Сергея Шойгу, после чего состоялось их награждение.
9 Мая Министерство обороны России организовало пролёт вертолётов над Псковом.