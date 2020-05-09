0
17:31
«Принял участие в освобождении Европы»: О боевом пути последнего ветерана Псково-Печерского монастыря
17:01
Онлайн-концерт организовали студенты ПсковГУ в честь 75-летия Победы
16:38
«На улице много людей»: индекс самоизоляции упал в Пскове 9 мая
15:52
Митрополит Тихон поздравил православных псковичей с 75-летием Победы
15:43
Псковская «Молодёжка ОНФ» украсила флагами областной центр
14:12
Публикуем видео торжественного митинга на плацу 76-й дивизии в Пскове
13:54
Видео: Минобороны организовало пролёт вертолётов над Псковом
Еще новости
Общество

Почти 11 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки

10 817 человек заразились коронавирусной инфекцией в России за сутки. Как пишет ТАСС, всего инфицировано 198 676 жителей страны.

Согласно информации оперативного штаба, суточный рост числа новых случаев заражения COVID-19 в России составил 5,8% против 6% днём ранее.

За сутки в стране скончалось 104 инфицированных коронавирусом пациента, с начала пандемии –1 827.

В Псковской области общее количество заражённых человек возросло до 293 человек.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
«На улице много людей»: индекс самоизоляции упал в Пскове 9 мая Почти 11 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки В Псковской области растёт количество выздоровевших после коронавируса 293 человека заразились коронавирусом в Псковской области О пандемии, новой политической жизни и дачниках: Большое интервью с Александром Котовым До +20 градусов прогреется воздух в Псковской области в День Победы Пять колоколов повесили на звоннице собора Рождества Христова в Себеже Министр здравоохранения: Заболеваемость коронавирусом в России продолжает расти Более 3,7 тысячи исследований на коронавирус провёл псковский «Центр СПИД» Дистанционное обучение в вузах продлили в России
Посмотреть все материалы сюжета >>>

«Принял участие в освобождении Европы»: О боевом пути последнего ветерана Псково-Печерского монастыря
09 мая 2020
«Принял участие в освобождении Европы»: О боевом пути последнего ветерана Псково-Печерского монастыря
Онлайн-концерт организовали студенты ПсковГУ в честь 75-летия Победы
09 мая 2020
Онлайн-концерт организовали студенты ПсковГУ в честь 75-летия Победы
«На улице много людей»: индекс самоизоляции упал в Пскове 9 мая
09 мая 2020
«На улице много людей»: индекс самоизоляции упал в Пскове 9 мая
Митрополит Тихон поздравил православных псковичей с 75-летием Победы
09 мая 2020
Митрополит Тихон поздравил православных псковичей с 75-летием Победы
Псковская «Молодёжка ОНФ» украсила флагами областной центр
09 мая 2020
Псковская «Молодёжка ОНФ» украсила флагами областной центр
Публикуем видео торжественного митинга на плацу 76-й дивизии в Пскове
09 мая 2020
Публикуем видео торжественного митинга на плацу 76-й дивизии в Пскове
Видео: Минобороны организовало пролёт вертолётов над Псковом
09 мая 2020
Видео: Минобороны организовало пролёт вертолётов над Псковом
9 Мая в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
09 мая 2020
9 Мая в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...