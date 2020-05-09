Почти 11 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки
10 817 человек заразились коронавирусной инфекцией в России за сутки. Как пишет ТАСС, всего инфицировано 198 676 жителей страны.
Согласно информации оперативного штаба, суточный рост числа новых случаев заражения COVID-19 в России составил 5,8% против 6% днём ранее.
За сутки в стране скончалось 104 инфицированных коронавирусом пациента, с начала пандемии –1 827.
В Псковской области общее количество заражённых человек возросло до 293 человек.