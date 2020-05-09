Два ветерана Псковской области празднуют день рождения 9 мая
Два ветерана Псковской области празднуют день рождения 9 мая, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram.
«90 лет исполнилось Михайловой Марии Ивановне, труженику тыла, награждённой медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 93 года отметил Усенко Василий Петрович, военный разведчик, награждённый медалью «За победу над Германией», – рассказал губернатор.
Михаил Ведерников отметил, что позвонил почётным именинникам и поздравил «сразу с двумя замечательными датами». «Спасибо за всё! Здоровья вам, сил и благополучия!» – добавил глава региона.