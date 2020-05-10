Минобороны опубликовало уникальные фотографии советских полководцев 1945 года

09:34, 10 мая 2020, ПАИ

Министерство обороны России опубликовало в специальном разделе своего сайта уникальные фотографии советских полководцев, сделанные в конце Великой Отечественной войны. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

Фотодокументальный проект «Полководцы Победы. Весна 1945 года» посвящен выдающимся советским военачальникам, чьи фронты и армии 75 лет назад завершали разгром фашистской Германии.

На редких кадрах запечатлены командующий 4-й воздушной армией Константин Вершинин в разгромленном кабинете Гитлера, командующий оперативной группой войск по взятию Берлина генерал армии Василий Соколовский у стен Рейхстага с женой и детьми, а также легендарный ас, командир 9-й гвардейской авиадивизии Александр Покрышкин.

Есть и совместные фотографии советских и американских военных. На одной из них будущий президент США генерал армии Дуайт Эйзенхауэр награждает орденом Легион Почета генерала Василия Соколовского.

Ранее, к празднику 8 марта, Минобороны запустило проект о женах советских военачальников Великой Отечественной войны.