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Общество

Минобороны опубликовало уникальные фотографии советских полководцев 1945 года

Легендарный ас, командир 9-й гвардейской авиадивизии гвардии полковник Александр Иванович Покрышкин. Германия 1945 год. Фото - Минобороны России.

Министерство обороны России опубликовало в специальном разделе своего сайта уникальные фотографии советских полководцев, сделанные в конце Великой Отечественной войны. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

Фотодокументальный проект «Полководцы Победы. Весна 1945 года» посвящен выдающимся советским военачальникам, чьи фронты и армии 75 лет назад завершали разгром фашистской Германии.

На редких кадрах запечатлены командующий 4-й воздушной армией Константин Вершинин в разгромленном кабинете Гитлера, командующий оперативной группой войск по взятию Берлина генерал армии Василий Соколовский у стен Рейхстага с женой и детьми, а также легендарный ас, командир 9-й гвардейской авиадивизии Александр Покрышкин.

У стен Рейхстага. В верхнем ряду - третий слева В.Д.Соколовский с женой сыном и дочерью, в нижнем ряду слева направо - В.И.Казаков, С.И.Руденко, М.С.Малинин. Берлин, май 1945 года. Фото: Минобороны России.

Есть и совместные фотографии советских и американских военных. На одной из них будущий президент США генерал армии Дуайт Эйзенхауэр награждает орденом Легион Почета генерала Василия Соколовского.

Ранее, к празднику 8 марта, Минобороны запустило проект о женах советских военачальников Великой Отечественной войны.

 

 

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