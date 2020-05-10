Елена Бибикова: Праздник День Победы удался, но до слёз хотелось на улицу

11:24, 10 мая 2020, ПАИ

Заместитель председателя комитета по социальной политике Совета Федерации, сенатор от Псковской области Елена Бибикова прокомментировала корреспонденту «Псковской правды» необычный формат празднования 9 Мая в этом году и сказала, что праздник удался, но «до слёз хотелось на улицу».

«Праздник удался. Мы вчера много общались в онлайн-режиме с друзьями, коллегами, в чате Совета Федерации все были постоянно в общении. Обращение президента, кадры с парада, с авиапролёта, много документальных кадров, например об истории первого парада, наши замечательные фильмы о войне», – рассказала Елена Бибикова.

Сенатор отметила, что посмотрела фильмы «Они сражались за Родину» и «В бой идут одни старики».

«Только, конечно, до слёз было: не выйти на улицу. Мы настолько привыкли в этот день быть все вместе, встречаться с ветеранами… Хочется, чтобы это было единственным таким разом, когда мы не рядом».

Также Елена Бибикова добавила, что сама приняла участие в акции «Звонок ветерану» и поздравляла их с праздником по телефону – для всех было важно такое внимание, и праздник ветераны почувствовали.

День Победы в этом году празднуется с ограничениями в связи с распространением коронавирусной инфекции.