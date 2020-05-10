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Общество

Елена Бибикова: Праздник День Победы удался, но до слёз хотелось на улицу

Заместитель председателя комитета по социальной политике Совета Федерации, сенатор от Псковской области Елена Бибикова прокомментировала корреспонденту «Псковской правды» необычный формат празднования 9 Мая в этом году и сказала, что праздник удался, но «до слёз хотелось на улицу».

«Праздник удался. Мы вчера много общались в онлайн-режиме с друзьями, коллегами, в чате Совета Федерации все были постоянно в общении. Обращение президента, кадры с парада, с авиапролёта, много документальных кадров, например об истории первого парада, наши замечательные фильмы о войне», – рассказала Елена Бибикова.

Сенатор отметила, что посмотрела фильмы «Они сражались за Родину» и «В бой идут одни старики».

«Только, конечно, до слёз было: не выйти на улицу. Мы настолько привыкли в этот день быть все вместе, встречаться с ветеранами… Хочется, чтобы это было единственным таким разом, когда мы не рядом».

Также Елена Бибикова добавила, что сама приняла участие в акции «Звонок ветерану» и поздравляла их с праздником по телефону – для всех было важно такое внимание, и праздник ветераны почувствовали.

День Победы в этом году празднуется с ограничениями в связи с распространением коронавирусной инфекции. 

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