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Общество

Праздничная акция «Звонок ветерану» проходит в Пскове

В День Победы секретарь Псковского местного городского отделения «Единая Россия», глава Пскова  Елена Полонская, депутаты-единороссы Псковской городской Думы и волонтёры участвуют в акции «Звонок ветерану», инициированной партией.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, участники акции обзванивают ветеранов Великой Отечественной войны, поздравляют их с Днём Победы, а также выясняют, не требуется ли помощь. Все просьбы и наказы будут переданы в соответствующие инстанции, а их реализация взята на контроль.

«В условиях самоизоляции, когда нет возможности поздравить ветеранов лично, мы все же постарались сделать так, чтобы они не почувствовали себя забытыми или одинокими. Трудно переоценить то, что они сделали для нашей Родины, для будущих поколений. Хотелось бы еще раз пожелать им крепкого здоровья, благополучия, счастья, добра и мира!» - подчеркнул секретарь первичного отделения №77, член политического совета партии Полад Исмаилов.

На сегодняшний день в Пскове проживают около 3 тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, блокадников Ленинграда, тружеников тыла, вдов военнослужащих, погибших в период войны.

9 Мая в Пскове на плацу 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой десантно-штурмовой дивизии ВДВ в Пскове в закрытом формате прошёл торжественный митинг. Жителей региона также поздравил губернатор Михаил Ведерников.

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