Виктор Остренко: Условия этого праздника дополнительно проверили на стойкость наше патриотическое самосознание

14:15, 10 мая 2020, ПАИ

Руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Виктор Остренко отметил, что, несмотря на все ограничения, люди всё равно смогли объединиться, чтобы всем вместе отпраздновать этот великий день – День Победы.

«Столько прошло онлайн-марафонов и флешмобов на протяжении всего дня – я даже не успевал за всем следить! Мы с Юрием Сорокиным решили, что можем поддержать праздник парадом в воздухе, и сделали полёт в честь 75-летия Победы», – сказал Виктор Остренко.

Он отметил, что в Печорах и Палкино он также почтил память павших возложением цветов и гирлянд к мемориальным комплексам. А молодёжный парламент организовал проект «70 правил победителей», раздавали подарки ветеранам.

«Очень отрадно, что наши ребята из молодёжного парламента сделали прекрасный тест по истории Великой Отечественной войны в онлайн-режиме – обычно мы делали это офлайн, собирали аудитории, в том числе это была всероссийская акция. В этом году акция перенесена на осень, но мы решили, что отступать от традиции не будем, и сделали в этом году региональный компонент», – отметил руководитель регионального исполкома ОНФ.

Больше всего на Виктора Остренко произвёл впечатление флешмоб «Песни Победы».

«Я был поражён, как флешмоб «Песни Победы» просто жемчужным ожерельем рассыпался по интернету, и когда дети поют песни военных лет – слушаешь с замиранием души и сердца. Думаю, что какие-то акции останутся, менее актуальные уйдут на второй план. Но то, что нас объединяет: это и песни, и встречи, и символизм праздника, – конечно, останется. Думаю, что условия этого праздника ещё дополнительно проверили на стойкость наше патриотическое самосознание», – заметил Виктор Остренко.