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Общество

Виктор Остренко: Условия этого праздника дополнительно проверили на стойкость наше патриотическое самосознание

Фото из Instagram Юрия Сорокина

Руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Виктор Остренко отметил, что, несмотря на все ограничения, люди всё равно смогли объединиться, чтобы всем вместе отпраздновать этот великий день – День Победы.

«Столько прошло онлайн-марафонов и флешмобов на протяжении всего дня – я даже не успевал за всем следить! Мы с Юрием Сорокиным решили, что можем поддержать праздник парадом в воздухе, и сделали полёт в честь 75-летия Победы», – сказал Виктор Остренко.

Он отметил, что в Печорах и Палкино он также почтил память павших возложением цветов и гирлянд к мемориальным комплексам. А молодёжный парламент организовал проект «70 правил победителей», раздавали подарки ветеранам.  

«Очень отрадно, что наши ребята из молодёжного парламента сделали прекрасный тест по истории Великой Отечественной войны в онлайн-режиме – обычно мы делали это офлайн, собирали аудитории, в том числе это была всероссийская акция. В этом году акция перенесена на осень, но мы решили, что отступать от традиции не будем, и сделали в этом году региональный компонент», – отметил руководитель регионального исполкома ОНФ.

Больше всего на Виктора Остренко произвёл впечатление флешмоб «Песни Победы».

«Я был поражён, как флешмоб «Песни Победы» просто жемчужным ожерельем рассыпался по интернету, и когда дети поют песни военных лет слушаешь с замиранием души и сердца. Думаю, что какие-то акции останутся, менее актуальные уйдут на второй план. Но то, что нас объединяет: это и песни, и встречи, и символизм праздника, конечно, останется. Думаю, что условия этого праздника ещё дополнительно проверили на стойкость наше  патриотическое самосознание», заметил Виктор Остренко.

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