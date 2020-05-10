Аркадий Мурылёв: Пусть праздник День Победы и ушёл в онлайн, но 9 Мая у нас в крови

15:21, 10 мая 2020, ПАИ

Несмотря на ограничения, в День Победы удалось сохранить праздничную атмосферу. Так считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв, сообщает «Псковская правда».

Утром 9 Мая Аркадий Мурылёв вместе с однопартийцами возложил цветы к памятнику Неизвестному Солдату в Пскове, а потом весь праздник проводил с семьёй.

«В семейном кругу весь день смотрел фильмы о войне, военную хронику. Пели с семьёй военные песни, вспоминали наших дедов-прадедов, перелистывали семейный архив. Вечером вместе с другими псковичами приняли участие в акции «Свеча памяти». Атмосфера Дня Победы сохранилась. Пусть праздник и ушел в онлайн, но 9 Мая у нас в крови, это чувство гордости всегда с нами», – сказал Аркадий Мурылёв.

А руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Виктор Остренко отметил, что «условия этого праздника дополнительно проверили на стойкость наше патриотическое самосознание».