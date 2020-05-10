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Общество

Елена Полонская поблагодарила всех, кто в День Победы создавал праздничное настроение ветеранам

«В этом году мы необычно встретили День Победы. Но мы перестроились и встречаем этот праздник в режиме «онлайн». Этот праздник, как и прежде, у каждого псковича и в душе, и сердце», - прокомментировала  «Псковской правде»  глава Пскова Елена Полонская онлайн-формат празднования 9 Мая.

«Тысячи псковичей в соцсетях выкладывали фотографии своих родных, прошедших Великую Отечественную войну. Это истории семей, это история Пскова и всей страны. День Победы невозможно отменить ни при каких обстоятельствах, - сказала глава города.

Елена Полонская поблагодарила всех энтузиастов, кто в День Победы создавал праздничное настроение ветеранам. И привела в пример 10 «Б» класс Псковской инженерно-лингвистической гимназии, где ребята вместе с классным руководителем записали песню «Темный платочек», при этом каждый находился у себя дома. «Вчера этот ролик разлетелся по всей стране!», - рассказала глава города.

«Я отметила День Победы в семьей. Мы пели военные песни, вспоминали своих дедушек-бабушек. Это очень важный, трогательный и торжественный праздник для всех нас», - отметила Елена Полонская.

 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв считает, что «пусть праздник День Победы и ушёл в онлайн, но 9 Мая у нас в крови».

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