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Общество

Около 300 дисков с военными песнями вместе с магнитофонами подарили ветеранам в Псковской области

Презентацию сборника наиболее известных песен о самом героическом времени в истории нашей страны готовили к 75-летию Победы псковские музыканты. Фото: Instagram Михаила Ведерникова.

Вчера, 9 мая, на ГТРК «Псков»  прошел концерт кавер-группы «Красивая», которая выступила с исполнением песен военных лет «От героев былых времён...». Как сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram, это была презентация сборника наиболее известных песен о самом героическом времени в истории нашей страны, которую готовили к 75-летию Победы псковские музыканты. 

«Диски с альбомом до введения ограничительных мероприятий вместе с магнитофонами мы дарили ветеранам на встречах – всего было передано порядка 300 штук. Когда будет возможность – эта работа продолжится. А сейчас, для всех кто пропустил, можно посмотреть концерт на сайте ГТРК «Псков». Благодарю всех, кто принимал участие в этом проекте!» - сообщил Михаил Ведерников.

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