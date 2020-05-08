«Живой концерт» песен военных лет покажет ПАИ 9 мая
Организованный ГТРК «Псков» «Живой концерт» песен военных лет в исполнении кавер-группы «Красивая» покажет Псковское агентство информации 9 мая в 21:30.
«Для живого выступления наша телевизионная студия превратилась в концертный зал, где установлено специальное световое и звуковое оборудование. Концерт обещает стать настоящим украшением Дня Победы в эфире ГТРК «Псков», – рассказала директор ГТРК «Псков» Наталья Юрченко.
Трансляция концерта будет доступна на информационных площадках ГТРК «Псков» и в прямом эфире радио «Маяк-Псков». Запись концерта покажут 10 мая в 13:30 в эфире телеканала «Россия 24».