Псковские росгвардейцы вместе с библиотекой Любятово участвуют в онлайн-марафоне #75cловПобеды

18:31, 10 мая 2020, ПАИ

Росгвардейцы вместе с библиотекой микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» приняли участие в акции «Библионочь. Память нашей Победы»: онлайн-марафон #75cловПобеды». В этой акции звёзды кино, писатели, актёры и все желающие читают отрывки из военных писем и произведений.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, заведующая библиотекой микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» Елена Сойтту прочитала письмо красноармейца Василия Прохорова, а офицер Росгвардии майор Павел Морозов прочитал отрывок из книги о подвигах братьев Молотковых.

Онлайн-марафон будет идти до конца юбилейного года 75-летия Великой Победы. Результатом его станет «полка» «Библиотеки Победы» с воспоминаниями, историями и материалами участников марафона в Национальной электронной библиотеке.