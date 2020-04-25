Библиотеки Пскова участвуют во всероссийской онлайн-акции «Библионочь. Память нашей Победы»

13:47, 25 апреля 2020, ПАИ

Всероссийская «Библионочь» проходит в этом году в режиме онлайн и стартовала с онлайн-марафона #75cловПобеды».

Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковской городской библиотеке, в акции участвуют и псковские библиотеки: библиотека «Диалог», детская экологическая библиотека «Радуга», историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василева и Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб».

С сегодняшнего дня, 25 апреля, на сайте «Библионочи» известные культурные деятели, звёзды кино, писатели, актёры и все желающие будут читать отрывки из военных писем и произведений.

Онлайн-марафон будет идти до конца юбилейного года 75-летия Великой Победы. В результате Библиотека Победы соберет импровизированную «полку» в Национальной электронной библиотеке с воспоминаниями, историями и участниками марафона.

Видеоролики городских библиотек можно будет увидеть на сайте или в соцсети «Вконтакте» в группе «Библиотеки города Пскова».