Юные псковичи читают стихи в память о героях Великой Отечественной войны

19:12, 10 мая 2020, ПАИ



В Псковской области продолжается стихотворный марафон «Дорогами Победы», где участники читают стихи в память о Великой Отечественной войне, о героях войны и их подвигах.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, инициаторами акции стали члены Общественного совета при региональном УМВД и сотрудники ГИБДД по Псковской области.



Общественный совет, сотрудники УКОН, ветераны органов внутренних дел и все сотрудники полиции региона и ветераны приглашают псковичей присоединиться к акции. Для этого нужно выбрать стихотворение о войне, прочитать его и записать на видео, а ролик выложить в соцсети с хештегами #ДорогамиПобеды и #читаемстихиовойне.

А псковские росгвардейцы вместе с библиотекой Любятово участвуют в онлайн-марафоне #75cловПобеды.