0
20:37
Суденты ПсковГУ могут получить материальную помощь до 12,5 тысяч рублей
19:12
Юные псковичи читают стихи в память о героях Великой Отечественной войны
18:03
Посвящённая 75-летию Победы эстафета «Псковской правды» прошла в онлайн-режиме
16:43
Директор гостиницы «Ольгинская» подаст заявку на кредит для выплаты зарплаты сотрудникам
15:48
Индекс самоизоляции в Пскове 10 мая составил 2,9 балла
15:02
В южной епархии из-за нарушения священниками запрета коронавирусом заразилось 30 человек
13:35
Галина Невалённая: День Победы получился очень душевным и семейным
Еще новости
Общество

Юные псковичи читают стихи в память о героях Великой Отечественной войны

В Псковской области продолжается стихотворный марафон «Дорогами Победы», где участники читают стихи в память о Великой Отечественной войне, о героях войны и их подвигах.


В Псковской области продолжается стихотворный марафон «Дорогами Победы», где участники читают стихи в память о Великой Отечественной войне, о героях войны и их подвигах.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, инициаторами акции стали члены Общественного совета при региональном УМВД и сотрудники ГИБДД по Псковской области.

Общественный совет, сотрудники УКОН, ветераны органов внутренних дел и все сотрудники полиции региона и ветераны приглашают псковичей присоединиться к акции. Для этого нужно выбрать стихотворение о войне, прочитать его и записать на видео, а ролик выложить в соцсети с хештегами #ДорогамиПобеды и #читаемстихиовойне.

А псковские росгвардейцы вместе с библиотекой Любятово участвуют в онлайн-марафоне #75cловПобеды.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • 75-летие Победы
Более 700 заявок от пенсионеров выполнили добровольцы Псковской области в рамках акции «Мы вместе» Юные псковичи читают стихи в память о героях Великой Отечественной войны Посвящённая 75-летию Победы эстафета «Псковской правды» прошла в онлайн-режиме В Новосокольниках сотрудники Госавтоинспекции поздравили водителей и пешеходов с Днём Победы Михаил Ведерников: Идрица занимает достойное своего статуса место в общественной жизни области Около 300 дисков с военными песнями вместе с магнитофонами подарили ветеранам в Псковской области Елена Полонская поблагодарила всех, кто в День Победы создавал праздничное настроение ветеранам Аркадий Мурылёв: Пусть праздник День Победы и ушёл в онлайн, но 9 Мая у нас в крови Виктор Остренко: Условия этого праздника дополнительно проверили на стойкость наше патриотическое самосознание Галина Невалённая: День Победы получился очень душевным и семейным
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Суденты ПсковГУ могут получить материальную помощь до 12,5 тысяч рублей
10 мая 2020
Суденты ПсковГУ могут получить материальную помощь до 12,5 тысяч рублей
Юные псковичи читают стихи в память о героях Великой Отечественной войны
10 мая 2020
Юные псковичи читают стихи в память о героях Великой Отечественной войны
Посвящённая 75-летию Победы эстафета «Псковской правды» прошла в онлайн-режиме
10 мая 2020
Посвящённая 75-летию Победы эстафета «Псковской правды» прошла в онлайн-режиме
Директор гостиницы «Ольгинская» подаст заявку на кредит для выплаты зарплаты сотрудникам
10 мая 2020
Директор гостиницы «Ольгинская» подаст заявку на кредит для выплаты зарплаты сотрудникам
Индекс самоизоляции в Пскове 10 мая составил 2,9 балла
10 мая 2020
Индекс самоизоляции в Пскове 10 мая составил 2,9 балла
В южной епархии из-за нарушения священниками запрета коронавирусом заразилось 30 человек
10 мая 2020
В южной епархии из-за нарушения священниками запрета коронавирусом заразилось 30 человек
Галина Невалённая: День Победы получился очень душевным и семейным
10 мая 2020
Галина Невалённая: День Победы получился очень душевным и семейным
Работникам гостиницы «Ольгинская» в Пскове месяц не выплачивают зарплату
10 мая 2020
Работникам гостиницы «Ольгинская» в Пскове месяц не выплачивают зарплату

Идет загрузка...