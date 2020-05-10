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Общество

Студенты ПсковГУ могут получить отсрочку по оплате за последний семестр

Отсрочка предоставляется студентам на основании заявления обучающегося. Фото: Дарья Хваткова.

Студенты ПсковГУ могут получить отсрочку по оплате за последний семестр. Как сообщили Псковскому агентству информации в управлении информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ, такие заявления уже подписаны.

Отсрочка предоставляется студентам на основании заявления обучающегося, которое пишется на имя врио ректора ПсковГУ Натальи Ильиной. Заявление можно направить в электронном виде на адрес управления финансово-экономической деятельности uprfinance@pskgu.ru.

Отсрочка предоставляется для выпускных курсов максимум до 1 июня, для остальных курсов – до 1 июля на основании решения комиссии ПсковГУ.

Также студенты в трудной жизненной ситуации могут получить материальную помощь или устроиться в университете на работу.

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