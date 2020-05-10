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Общество

Суденты ПсковГУ могут получить материальную помощь до 12,5 тысяч рублей

Псковский государственный университет предоставляет материальную помощь студентам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Фото: Дарья Хваткова.

Псковский государственный университет  предоставляет материальную помощь студентам, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Как сообщили Псковскому агентству информации в управлении информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ, в апреле в вуз уже поступило шесть заявок на материальную помощь. Размер выплат варьируется от 2 000 до 12 500 тысяч рублей, в зависимости от положения студента.

Материальная поддержка оказывается на основании личного заявления обучающегося, которое должно быть согласовано с директором  или заместителем директора института или Колледжа ПсковГУ. К заявлению должны прилагаться документы, подтверждающие тяжёлое материальное положение или обстоятельства, в результате которых обучающийся оказался в трудной жизненной ситуации. 

Также ПсковГУ помогает студентам трудоустроиться. В середине апреля университет запустил антикризисный проект и создал вакансии для временного трудоустройства студентов, столкнувшихся с финансовыми трудностями. Например, студенты смогут устроиться на должности дежурных в общежитиях и учебных корпусах, документоведов и лаборантов, учебно-вспомогательного персонала.

Ранее руководство университета сообщило, что национальная научно-практическая конференция «Сохранение исторической памяти и патриотическое направление работы с молодёжью», которая прошла в Псковском государственном университете в режиме онлайн 9 мая, станет ежегодной.

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