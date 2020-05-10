Какие длинные выходные ещё ожидаются в 2020 году

23:18, 10 мая 2020, ПАИ

Россиян ждут ещё одни длинные выходные в 2020 году – в июне, сообщают «Известия».

В начале июня будет сразу три выходных дня в связи с Днём России, который является нерабочим. Праздник отмечается 12 июня, в этом году он выпал на пятницу. А предпраздничный рабочий день 11 июня будет сокращён на один час.

Ещё один дополнительный выходной день у россиян будет 4 ноября, когда отмечается День народного единства. В этом году он выпадает на среду, а во вторник также будет сокращённый рабочий день.

50% читателей ПАИ майские праздники провели дома.