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Общество

Дмитрий Гринёв возглавил Колледж ПсковГУ

Дмитрий Гринёв. Фото: pskgu.ru.

Новым директором Колледжа Псковского государственного университета стал кандидат технических наук Дмитрий Гринёв. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Дмитрий Владимирович Гринёв в 2007 году окончил Псковский государственный политехнический институт по специальности «инженер-механик». В 2009 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете (СПбГПУ).

Дмитрий Гринёв обладает глубокими знаниями в области технологий современного производства, теоретической механики, теории механизмов и машин, теплотехники и гидравлики, металлообработки. Прошёл курсы повышения квалификации по программам «Профессиональный английский язык для обеспечения академической мобильности и экспорта образовательных услуг» и «Информационное сопровождение образовательных программ».

Научно-исследовательская деятельность нового директора колледжа посвящена синтезу и анализу механизмов преобразования движения для роторно-лопастных машин.

Новый руководитель учебного заведения проведёт онлайн-встречу со студентами колледжа в Zoom 14 мая в 17:00. Чтобы стать участником встречи, необходимо обратиться к Марии Павловой.

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