Синоптики прогнозируют резкое похолодание в европейской части России

13:48, 11 мая 2020, ПАИ

Стремительное похолодание, ветреную погоду и грозы прогнозируют синоптики в европейской части России на этой неделе. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«В понедельник и вторник европейская территория будет находиться на восточной периферии, очень тёплые воздушные массы будут приходить к нам в понедельник. В понедельник установится температура около 20 градусов, а во вторник – до 25 градусов в центре европейской России», – объяснил синоптик.

Уже к вечеру 12 мая в европейской части страны ожидается похолодание. «Температура понизится больше чем на десять градусов, произойдёт обвал холода, обрушение буквально в течение десяти часов. До выходных точно европейская часть России будет во власти холодных воздушных масс, температура будет ниже нормы на четыре-пять градусов», – добавил спикер.

Так, ночью ожидается температура +6…+8 градусов, днём – +10…+13 градусов.

При этом в азиатской части России благодаря антициклону будет жарко. На Урале, в Тюменской области, на юге Западной Сибири, на юге Красноярского края, в Туве, Хакасии температура воздуха будет достигать 28 градусов тепла, в Омской области – +35 градусов. «Это фантастика для мая! Во всех отмеченных регионах температура выше нормы на десять-двенадцать градусов», – сообщил научный руководитель Гидрометцентра.