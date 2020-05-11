Глава Ленинградской области переболел коронавирусом

20:56, 11 мая 2020, ПАИ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко переболел COVID-19 в лёгкой форме. Об этом он сообщил на телеканале «ЛенТВ 24», пишет РИА «Новости».

Александр Дрозденко почувствовал недомогание и обратился к доктору. «Я вызвал врача, предупредил, чтобы приехал в защите. Врачи взяли анализы на коронавирус, ближе к обеду – СМС от доктора: «У вас подтверждение», – рассказал чиновник.

Заболевание у главы Ленобласти протекало в лёгкой форме и без осложнений, поэтому он лечился дома и продолжал работать удалённо. Однако первые пять дней Александр Дрозденко чувствовал себя не очень хорошо.

С 5 мая губернатор присутствует на рабочем месте.

В Псковской области известно о двух сотрудниках администрации, заболевших коронавирусом.