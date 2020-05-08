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Общество

Коронавирусом заразился второй сотрудник администрации Псковской области

В администрации Псковской области коронавирусом заразился второй сотрудник. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram.

«В администрации Псковской области второй подтверждённый случай заболевания коронавирусом», - рассказал губернатор.

По словам Михаила Ведерникова, с предыдущим случаем заражения новый случай не связан.

«По уже отработанной методике изолируем и тестируем всех контактных и дезинфицируем помещения», - добавил губернатор.

Также глава региона пожелал сотрудникам администрации скорейшего выздоровления и отметил, что в Псковской области научились оперативно и эффективно купировать возникающие угрозы. Общее количество зараженных коронавирусом в регионе увеличилось до 277.

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