В Псковской области подвели итоги флешмоба «Медаль памяти»

21:19, 11 мая 2020, ПАИ

14 фотографий получили организаторы флешмоба «Медаль памяти». Его главными героями стали бывшие малолетние узники концлагерей. Об итогах акции Псковскому агентству информации рассказали организаторы.

«Мы хотели вглядеться в лица ветеранов, создать своеобразный «фотоальбом памяти». Хотели, чтобы поколения мирного времени остановили свой взгляд на этих ликах военной эпохи. И ветераны откликнулись. Всего мы получили 14 фотографий, даже из Риги, где сейчас живёт Галина Фирсовна Садовничая, родившаяся 10 мая 1939 года и попавшая за колючую проволоку концлагеря в литовском городе Кретинге», – сообщил руководитель Центра устойчивого развития Псковской области Семён Никонов.

Историю одного из малолетних узников рассказали участники акции. Валентин Иванович Михайлов родился 30 апреля 1934 года в посёлке Пушкинские Горы. Когда началась война, ему было всего семь лет. В октябре 1942 года его вместе с мамой и сестрой немцы увезли в концлагерь в Латвии, где они пробыли до февраля 1945 года. После войны семья Валентина Михайлова вернулась в Пушкинские Горы.

Онлайн-акция прошла в рамках проекта «Улучшение качества жизни бывших узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Псковской области».

В День Победы праздничные мероприятия прошли на территории 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Жители Псковской области участвовали в акциях, приуроченных к 75-летию Победы, находясь дома.