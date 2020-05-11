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Общество

В Псковской области подвели итоги флешмоба «Медаль памяти»

В Псковской области подвели итоги акции "Медаль памяти".

14 фотографий получили организаторы флешмоба «Медаль памяти». Его главными героями стали бывшие малолетние узники концлагерей. Об итогах акции Псковскому агентству информации рассказали организаторы.

«Мы хотели вглядеться в лица ветеранов, создать своеобразный «фотоальбом памяти». Хотели, чтобы поколения мирного времени остановили свой взгляд на этих ликах военной эпохи. И ветераны откликнулись. Всего мы получили 14 фотографий, даже из Риги, где сейчас живёт Галина Фирсовна Садовничая, родившаяся 10 мая 1939 года и попавшая за колючую проволоку концлагеря в литовском городе Кретинге», – сообщил руководитель Центра устойчивого развития Псковской области Семён Никонов.

Историю одного из малолетних узников рассказали участники акции. Валентин Иванович Михайлов родился 30 апреля 1934 года в посёлке Пушкинские Горы. Когда началась война, ему было всего семь лет. В октябре 1942 года его вместе с мамой и сестрой немцы увезли в концлагерь в Латвии, где они пробыли до февраля 1945 года. После войны семья Валентина Михайлова вернулась в Пушкинские Горы.

Онлайн-акция прошла в рамках проекта «Улучшение качества жизни бывших узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Псковской области».

В День Победы праздничные мероприятия прошли на территории 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Жители Псковской области участвовали в акциях, приуроченных к 75-летию Победы, находясь дома.

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