Игорь Сопов рассказал, как будет организована защита участников голосования по поправкам в Конституцию

16:56, 10 июня 2020, ПАИ

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов рассказал корреспонденту Псковского агентства информации, как в регионе будет организовано голосование по поправкам в Конституцию. Голосование по поправкам состоится в среду, 1 июля. Этот день будет выходным.

Игорь Сопов напомнил, что первоначально голосование должно было состояться 22 апреля, однако из-за коронавируса во избежание риска для здоровья членов участковых избирательных комиссий и участников голосования дату голосования решено было перенести на более поздний срок. Новая дата определена указом президента РФ.

«Избирательные комиссии на местах, конечно, начинают работать заранее. ТИКи открыли двери для участников голосования ещё 5 июня. С этого момента можно прийти и подать заявление о желании проголосовать по месту жительства. Именно поэтому ещё 4 июня все ТИКи, а их у нас 26, это примерно 260 человек, были обеспечены средствами индивидуальной защиты - масками, перчатками, дезинфекторами. Также в помещениях, где работают члены комиссий, производятся дополнительные уборки. Каждое утро перед началом рабочего дня члены ТИКов измеряют температуру и заносят эти даные в журнал здоровья. Только после этого они допускаются к работе», - отметил Игорь Сопов.

Он подчеркнул, что все, кто приходит для подачи заявления, в обязательном порядке соблюдают санитарную дистанцию в 1,5-2 метра. «Конечно, все приходят в масках и перчатках. У кого их нет, могут получить средства защиты на месте», - уточнил председатель облизбиркома.

С 15 июня работу начнут и участковые избирательные комиссии. «14 июня они получат СИЗЫ в объёме, который определён Роспотребнадзором, - это маски, перчатки, защитные экраны, дезинфекторы. И тогда они спокойно могут начать приём заявлений от тех, кто желает проголосовать на дому», - сказал Игорь Сопов.

Непосредственно в день голосования на избирательных участках к перечисленным средствам защиты добавятся ещё и специальные коврики, пропитанные дезинфицирующей жидкостью. «Все участники голосования получат перчатки, маски, одноразовые ручки. Ручку потом можно будет забрать с собой, так как повторно она использоваться не будет», - уточнил Игорь Сопов.

Все члены УИКов на участках будут облачены в халаты, маски и перчатки. От пришедших их будет отделять специальный защитный экран. к тому же в помещениях будут регулярно проводить уборку и дезинфекцию.

«Все необходимые инструкции о том, как правильно и безопасно вести себя в нынешней ситуации, доведены до членов УИКов. Мы еженедельно проводим ВКС. Никаких проблем нет, отказов от работы со стороны членов избирательных комиссий тоже нет. Но при этом любой человек, который сочтёт для себя невозможным принимать участие в подготовке к голосованию, может написать заявление. Никто его заставлять работать не будет. В таком случае мы введём в состав УИКа кого-то из нашего кадрового резерва, чтобы комиссия осталась работоспособной», - подытожил Игорь Сопов.