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Общество

Полномочия Невельского межрайонного прокурора продлены до 2025 года

Полномочия Невельского межрайонного прокурора Александра Бутылина продлены до 19 мая 2025 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Соответствующий приказ подписан генеральным прокурором России 8 июня.

Старший советник юстиции Александр Бытулин был назначен на должность Невельского межрайонного прокурора 19 мая 2015 года. До этого он занимал пост прокурора Новосокольнического района.

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