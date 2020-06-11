Полномочия Невельского межрайонного прокурора продлены до 2025 года
Полномочия Невельского межрайонного прокурора Александра Бутылина продлены до 19 мая 2025 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Соответствующий приказ подписан генеральным прокурором России 8 июня.
Старший советник юстиции Александр Бытулин был назначен на должность Невельского межрайонного прокурора 19 мая 2015 года. До этого он занимал пост прокурора Новосокольнического района.