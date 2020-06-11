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Общество

Городскую площадь и школу в Красногородске отремонтируют в 2021 году

Отремонтировать городскую площадь и школу планируют в Красногородске в 2021 году. Об этом в эфире ПАИ-live 10 июня рассказала глава Красногородского района Валентина Понизовская.

«Ещё есть задумка приспособить здание бывшего офиса РайПО под Дом народного быта и творчества, здесь же может расположиться и музей», - добавила Валентина Понизовская.

В эфире она озвучила и проблему относительно отсутствия тротуара на улице Пушкина. «Через улицу проходит очень оживлённая региональная трасса, поток транспорта большой, а здесь ходит много детей», - отметила глава, добавив, что с председателем регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борисом Ёлкиным уже обсуждался вопрос о подготовке проектно-сметной документации на эти работы.

Валентина Понизовская также отметила, что большой вклад в бюджет района вносит инвестор, который запустил в муниципалитете свинокомплекс. «От инвесторов идут налоги, а рабочие комплекса получают  зарплату в размере 24 тысяч рублей», - рассказала глава района.

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