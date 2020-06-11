Жителям Псковской области рассказали о порядке плановой госпитализации в условиях COVID-19
О порядке направления на плановую госпитализацию в условиях коронавируса рассказали жителям Псковской области, сообщает пресс-служба администрации Псковской области.
Основанием для госпитализации является наличие направления на госпитализацию, которое выдал лечащий врач. Соотношение рисков и необходимости проведения госпитализации определяет врач.
Если отсрочка госпитализации может привести к ухудшению здоровья пациента, то следует решение пренебречь риском пребывания в стационаре, и наоборот.
Перед плановой госпитализацией пациент также должен сдать тест на коронавирус. Пациентов госпитализируют только с отрицательным тестом на коронавирус.