Дом культуры на колёсах за 4,7 млн рублей появится в Пыталовском районе

18:32, 10 июня 2020, ПАИ

4,7 миллиона рублей получил Пыталовский район по нацпроекту «Культура» на приобретение автоклуба на базе автобуса ПАЗ. О реализации нацпроектов в Пыталовском районе доложила глава муниципалитета Вера Кондратьева на селекторном совещании с губернатором.

Для оснащения автоклуба – сценического комплекса на колёсах – уже приобрели звуковое и видеооборудование. Необходимую технику закупили и для виртуального концертного зала, который появится в здании бывшего кинотеатра. «Мы работаем над тем, чтобы здесь можно было показывать фильмы, которые созданы при поддержке Фонда кино», – добавила Вера Кондратьева.

В рамках проекта приграничного сотрудничества территорию у кинотеатра выложат брусчаткой. «Надеемся, что Фонд кино обратит на нас внимание и мы пригласим вас на просмотр фильма», – сказала глава района.

Также в городе благоустраивают две территории. Во дворе на улице Белорусской ремонтируется двор, подрядчик уже устраняет недостатки и готовит объект к приёмке. Сдача второго объекта – общественной территории с универсальной площадкой – запланирована на завтра. На сэкономленные 200 тысяч рублей рядом установят площадку для пляжного волейбола.

«Приятно помогать тем, кто старается, и тем, за кого потом не стыдно перед федеральным центром», – ответил Михаил Ведерников.