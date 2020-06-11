В Плюсском районе проверили социальные учреждения на предмет выполнения мер санитарной безопасности

19:31, 10 июня 2020, ПАИ

Социальные учреждения в Плюсском районе проверили на предмет выполнения мер санитарной безопасности. 10 июня было проинспектировано несколько учреждений, пишет газета «Плюсский край».

Сегодня, 10 июня, в Плюсском районе проинспектировали детский сад и школу, два стационарных интерната, Центр социального обслуживания, отделения занятости населения и Плюсский филиал межрайонной Струго-Красненской больницы.

Рейд прошёл также в сетевом магазине в посёлке Плюсса и на АЗС в посёлке Заплюсье. Все учреждения функционировали с соблюдением санитарных норм, нарушений выявлено не было.

Главный врач Струго-Красненской межрайонной больницы Дмитрий Мельцер рассказал, что для определения очага инфекции в администрации района обследовали порядка 70 человек, коронавирус был выявлен у 19 сотрудников, среди которых у семи заболевание проходит без симптомов и в лёгкой форме. Такие пациенты лечатся дома.

На заплюсской АЗС протестировали порядка 30 человек, положительный результат был у шести человек. Очаг был отработан полностью. В Плюсском филиале заболели три медработника, которые были задействованы в работе с коронавирусом.

«Всё, что связано с противоэпидемическими мероприятиями на объектах, выполняется в полной мере, все обеспечены индивидуальными средствами защиты, правда, они всё же не средства защиты COVID-центра», – рассказал Дмитрий Мельцер.

Главврач также поблагодарил губернатора области Михаила Ведерникова за быстрое решение его просьбы, озвученной на последнем совещании главы региона с медработниками, о необходимости закрепления за каждым районом ответственного сотрудника Роспотребнадзора.