Дмитрия Шахова согласовали на второй срок уполномоченным Псковской области

22:02, 10 июня 2020, ПАИ

Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, согласовала назначение Дмитрия Шахова на второй срок омбудсменом в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате регионального уполномоченного.

10 июня Татьяна Москалькова провела онлайн-встречу с кандидатом на должность уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрием Шаховым.

Стороны обсудили правозащитную ситуацию в регионе, в частности актуальные вопросы соблюдения прав граждан в период пандемии, а также подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

По итогам встречи Татьяна Москалькова согласовала назначение Дмитрия Шахова на второй срок уполномоченным по правам человека в Псковской области.