Светлана Ярлыковская о поддержке экспорта в Псковской области (ПРЯМОЙ ЭФИР)

12:02, 11 июня 2020, ПАИ

11 июня гостьей ПАИ-live стала руководитель Центра поддержки экспорта Псковской области Светлана Ярлыковская.

Она расскажет, как сказалась пандемия на экспортной активности псковских предпринимателей и работе Центра, какие новые форматы работы появились за последние несколько месяцев, о новых тенденциях в деятельности Российского экспортного центра.

Прямая трансляция доступна и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».