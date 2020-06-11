Псковская область увеличила несырьевой экспорт

12:50, 11 июня 2020, ПАИ

Псковская область увеличила несырьевой неэнергетический экспорт. За первый квартал 2020 года этот показатель превысил 52 %. Об этом заявила руководитель Центра поддержки экспорта Псковской области Светлана Ярлыковская в прямом эфире ПАИ-live 11 июня.

Светлана Ярлыковская отметила, что, по официальным данным, из Псковской области за первый квартал 2020 года всего экспортировано продукции на 300 млн рублей. «Это необязательно именно псковская продукция. Но и не всё то, что производится у нас в регионе, выезжает через нашу область, основной поток экспорта на Северо-Западе идёт через Ленинградскую область и Санкт-Петербург», – отметила она.

«Не могу сказать, что по сравнению с прошлым годом Псковская область сильно просела по экспорту. Здесь больше нужно смотреть качественное наполнение, и, с точки зрения качества отгруженной продукции, мы наконец-то получили плюсовой показатель в том, что называется «несырьевой неэнергетический экспорт». У нас этот показатель превысил 52 % по состоянию за первый квартал 2020 года», – сказала Светлана Ярлыковская.