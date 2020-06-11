Почти в 2,5 раза выросло число экспортёров в Псковской области

13:07, 11 июня 2020, ПАИ

В Псковской области почти в 2,5 раза увеличилось количество экспортёров – субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом заявила руководитель Центра поддержки экспорта Псковской области Светлана Ярлыковская в прямом эфире ПАИ-live 11 июня.

Светлана Ярлыковская отметила, что, по официальным данным, в 2015 году в Псковской области, не считая крупного бизнеса, было 159 экспортёров – субъектов МСП. «На начало 2020 года эта цифра достигла показателя в 395 экспортёров», – подчеркнула она.

Спикер отметила, что 60-70 % этих экспортёров предлагают различные транспортные и логистические услуги, услуги сертификации.

Она пояснила, что с одной стороны есть предприятия, которые работали на локальном рынке, но решили диверсифицироваться и сделать продукт на экспорт. С другой – стартапы, которые специально создают новое юридическое лицо, чтобы оно занималось продуктом, исключительно заточенным под экспорт.