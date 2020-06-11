0
16:43
«Чёрные» лесорубы, 5 миллиардов и разбитые дороги: Интервью с Валентиной Понизовской
16:16
Лагерь «Звёздный» в Псковской области больше не будет обсерватором
16:08
О научном проекте ПсковГУ, посвящённом 75-летию Победы, расскажут в эфире ПАИ-live
16:00
На 40% снизилась уличная преступность в Псковской области
15:31
В 473 случаях заражения COVID в Псковской области неизвестен источник
15:21
Ведерников: Система здравоохранения в Псковской области работает на пределе
15:05
Заседание оперштаба по борьбе с COVID-19 (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Еще новости
Общество

Почти в 2,5 раза выросло число экспортёров в Псковской области

В Псковской области почти в 2,5 раза увеличилось количество экспортёров – субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом заявила руководитель Центра поддержки экспорта Псковской области Светлана Ярлыковская в прямом эфире ПАИ-live 11 июня.

Светлана Ярлыковская отметила, что, по официальным данным, в 2015 году в Псковской области, не считая крупного бизнеса, было 159 экспортёров – субъектов МСП. «На начало 2020 года эта цифра достигла показателя в 395 экспортёров», – подчеркнула она.

Спикер отметила, что 60-70 % этих экспортёров предлагают различные транспортные и логистические услуги, услуги сертификации.

Она пояснила, что с одной стороны есть предприятия, которые работали на локальном рынке, но решили диверсифицироваться и сделать продукт на экспорт. С другой – стартапы, которые специально создают новое юридическое лицо, чтобы оно занималось продуктом, исключительно заточенным под экспорт.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
«Чёрные» лесорубы, 5 миллиардов и разбитые дороги: Интервью с Валентиной Понизовской О научном проекте ПсковГУ, посвящённом 75-летию Победы, расскажут в эфире ПАИ-live Заседание оперштаба по борьбе с COVID-19 (ПРЯМОЙ ЭФИР) Почти в 2,5 раза выросло число экспортёров в Псковской области Псковская область увеличила несырьевой экспорт Контракт на 1 млрд евро подпишет псковская компания с зарубежным партнёром Продукцию из Псковской области представили в Германии Светлана Ярлыковская о поддержке экспорта в Псковской области (ПРЯМОЙ ЭФИР) Дом культуры на колёсах за 4,7 млн рублей появится в Пыталовском районе «Чёрные лесорубы» в Красногородском районе остаются безнаказанными
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Лагерь «Звёздный» в Псковской области больше не будет обсерватором
11 июня 2020
Лагерь «Звёздный» в Псковской области больше не будет обсерватором
О научном проекте ПсковГУ, посвящённом 75-летию Победы, расскажут в эфире ПАИ-live
11 июня 2020
О научном проекте ПсковГУ, посвящённом 75-летию Победы, расскажут в эфире ПАИ-live
На 40% снизилась уличная преступность в Псковской области
11 июня 2020
На 40% снизилась уличная преступность в Псковской области
В 473 случаях заражения COVID в Псковской области неизвестен источник
11 июня 2020
В 473 случаях заражения COVID в Псковской области неизвестен источник
Ведерников: Система здравоохранения в Псковской области работает на пределе
11 июня 2020
Ведерников: Система здравоохранения в Псковской области работает на пределе
Заседание оперштаба по борьбе с COVID-19 (ПРЯМОЙ ЭФИР)
11 июня 2020
Заседание оперштаба по борьбе с COVID-19 (ПРЯМОЙ ЭФИР)
ПАИ покажет заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 в прямом эфире
11 июня 2020
ПАИ покажет заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 в прямом эфире
Михаил Ведерников назвал голосование по поправкам к Конституции историческим моментом
11 июня 2020
Михаил Ведерников назвал голосование по поправкам к Конституции историческим моментом

Идет загрузка...