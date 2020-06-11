«Собянин сделал чудо» – псковский губернатор о борьбе с коронавирусом в столице

13:57, 11 июня 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников оценил действия мэра Москвы Сергея Собянина в борьбе с коронавирусной инфекцией. «Сергей Собянин и его команда сделали чудо», - высказался губернатор Псковской области во время интервью в Instagram с Дарьей Кислицыной, руководителем департамента региональных программ ЭИСИ.

Михаил Ведерников отметил, что Москва столкнулась с новой инфекцией на месяц раньше, чем Псковская область. Несмотря на большие риски, столица уже вышла на плато, и количество заболевших сокращается. «Мы тоже подойдем к этому периоду, но позже», - заверил губернатор.

Глава Псковской области положительно оценил решение президента сохранить за регионами возможность принимать точечные решения по коронавирусу.

С 9 июня в столице России отменили самоизоляцию, пропускной режим и график прогулок. Кроме того, начали работать парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. С 16 июня будут введены и другие послабления.

В Псковской области пока что фиксируется прирост случаев заражения коронавирусом, за последние сутки заболели 110 человек.