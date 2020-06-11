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Общество

«Пока мы живы, спрашивайте нас…»: ПсковГУ создал сайт с устными рассказами о войне

У проекта Псковского государственного университета «Малая Родина в зеркале устной истории о Великой Отечественной войне» работает сайт, на котором собраны результаты историко-филологических экспедиций студентов и преподавателей Псковского государственного университета и вузов других регионов. Об этом в эфире ПАИ-live рассказала Наталья Большакова, руководитель проекта, доцент кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного ПсковГУ.

На сайте проекта размещены архивные материалы, которые будут пополняться и дальше после новых экспедиций и общения со свидетелями войны. В названии сайта строка псковского поэта «Пока мы живы, спрашивайте нас…». «В названии глубокий смысл и посыл для тех, кто будет этим заниматься», - подчеркнула Наталья Большакова.

По итогам проекта, реализация которого завершится в декабре, университет также выпустит сборник молодежных научных работ.

Наталья Большакова добавила, что псковские филологи давно занимаются темой Великой Отечественной войны. Так, в 2016 году университет выпустил Книгу Памяти, которая вышла с аудиоприложением: в нем звучат живые рассказы свидетелей войны.

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