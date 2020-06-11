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Общество

Проректор рассказал об уникальности проекта ПсковГУ, посвящённого 75-летию Победы

Проректор ПсковГУ Тарас Антал в прямом эфире ПАИ-live 11 июня рассказал об уникальности проекта «Малая Родина в зеркале устной истории о Великой Отечественной войне».

Гость эфира напомнил, что проект стал победителем конкурса Министерства науки и высшего образования России. Его тема направлена на содействие патриотическому воспитанию молодёжи и приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Я очень рад анонсировать его старт, – отметил Тарас Антал. – Историческая память народа – кладезь информации, которую нужно изучать. Данный проект обращен к изучению устных рассказов, поскольку прошло уже 75 лет, какие-то события преобразуются».

Исследованиями, которые пройдут в Псковской, Ленинградской, Новгородской, Ульяновской и Ярославской областях, займутся более 100 студентов. «Результаты исследований будут проанализированы, классифицированы», – пояснил проректор.

Информация об исследованиях будет распространяться через информационные площадки вузов, партнёров и СМИ.

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